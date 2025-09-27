Criança que ‘ressuscitou’ após afogamento recebe alta em Franca

O pequeno Davi Lopes, de 1 ano e 6 meses, de Morro Agudo (SP), recebeu alta hospitalar nesta semana após passar seis meses internado na Santa Casa de Franca. O menino ficou conhecido em toda a região por ter sobrevivido a um afogamento e a uma parada cardiorrespiratória, quando chegou a ser dado como morto pela médica plantonista.
O caso ganhou repercussão porque, segundo a médica, os sinais vitais de Davi voltaram durante uma oração feita por sua avó, no momento em que o atestado de óbito já havia sido assinado. A médica responsável pelo atendimento, Marta Dornellas, percebeu que o bebê ainda respirava e rasgou o documento.
“Nunca saberemos os propósitos de Deus, mas nosso pequeno Davi teve alta após seis meses de internação, onde foi quase declarado morto. Parabéns a toda equipe do Hospital São Marcos, Santa Casa de Franca e claro à sua mãe, Dona Francisca e a todos que oraram por ele! Obrigada Deus por esse milagre que presenciei na minha vida de médica”, escreveu Marta em uma publicação nas redes sociais.
Desde o afogamento, Davi passou por três cirurgias e permaneceu internado em estado delicado. A mãe, Rosimara Lopes, acompanhou o filho todos os dias na Santa Casa e contou, em uma publicação no último dia 19, as dificuldades enfrentadas para conseguir os equipamentos e a estrutura necessária para receber o menino em casa.
“A maior batalha que o Davi enfrenta hoje é a lentidão do poder público municipal em fornecer o suporte que ele necessita para ir embora para casa (...). Mesmo após entrar na Justiça, sigo sem o direito de poder levar meu filho embora, o que o deixa mais suscetível a pegar infecções dentro do hospital”, escreveu.
Segundo Rosimara, campanhas solidárias e apoio de familiares e amigos foram fundamentais para preparar a residência da família em Morro Agudo. Entre as adaptações, foi necessário trocar a fiação elétrica e preparar um quarto para atender às necessidades médicas do menino.
