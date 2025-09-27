Criança que ‘ressuscitou’ após afogamento recebe alta em Franca

O pequeno Davi Lopes, de 1 ano e 6 meses, de Morro Agudo (SP), recebeu alta hospitalar nesta semana após passar seis meses internado na Santa Casa de Franca. O menino ficou conhecido em toda a região por ter sobrevivido a um afogamento e a uma parada cardiorrespiratória, quando chegou a ser dado como morto pela médica plantonista.

O caso ganhou repercussão porque, segundo a médica, os sinais vitais de Davi voltaram durante uma oração feita por sua avó, no momento em que o atestado de óbito já havia sido assinado. A médica responsável pelo atendimento, Marta Dornellas, percebeu que o bebê ainda respirava e rasgou o documento.

“Nunca saberemos os propósitos de Deus, mas nosso pequeno Davi teve alta após seis meses de internação, onde foi quase declarado morto. Parabéns a toda equipe do Hospital São Marcos, Santa Casa de Franca e claro à sua mãe, Dona Francisca e a todos que oraram por ele! Obrigada Deus por esse milagre que presenciei na minha vida de médica”, escreveu Marta em uma publicação nas redes sociais.