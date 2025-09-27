Homem é encontrado esfaqueado no Jardim Planalto em Franca



A Polícia Civil de Franca vai investigar as causas de um esfaqueamento que aconteceu na noite desta sexta-feira, 26, na região do Jardim Planalto, próximo ao Shopping do Calçado em Franca.

O homem, de 57 anos, pediu socorro para moradores após ser esfaqueado no abdômen. Segundo a vítima, ele chegou a andar mais de um quilômetro do local da agressão até ser socorrido.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o homem foi socorrido para a Santa Casa de Franca.