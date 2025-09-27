27 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

EM FRANCA

Após acidente com van, Detran faz fiscalização em escolas

Por Jordy Silva | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Fiscais do DETRAN fiscalizando veículos escolares
Fiscais do DETRAN fiscalizando veículos escolares

O Detran-SP realizou nesta sexta-feira, 26, uma operação de fiscalização em veículos de transporte escolar em Franca, em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. A ação ocorreu após um acidente envolvendo uma van escolar registrado recentemente na cidade.

De acordo com o Detran, a Operação Transporte Escolar Seguro foi realizada em dois pontos de fiscalização e abordou oito veículos e seus condutores.

Destes, sete estavam regulares e apenas um apresentou irregularidades.

O veículo autuado recebeu três notificações: não possuía autorização para realizar transporte escolar, estava sem a inspeção semestral obrigatória válida e o motorista não tinha o curso especializado exigido para a atividade.

O Detran informou que o veículo foi bloqueado por até 30 dias, período no qual o proprietário deve regularizar a situação para poder voltar a circular.

Ainda segundo o órgão, a meta é realizar cerca de mil operações em todo o Estado antes do início do ano letivo de 2026.

Durante essas ações, são verificados documentos, condições de segurança e conservação dos veículos, além da checagem de licenças e cursos dos motoristas.

O objetivo, segundo o Detran, é garantir mais segurança para os estudantes que utilizam o transporte escolar.

