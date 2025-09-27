Após acidente com van, Detran faz fiscalização em escolas

O Detran-SP realizou nesta sexta-feira, 26, uma operação de fiscalização em veículos de transporte escolar em Franca, em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. A ação ocorreu após um acidente envolvendo uma van escolar registrado recentemente na cidade.

De acordo com o Detran, a Operação Transporte Escolar Seguro foi realizada em dois pontos de fiscalização e abordou oito veículos e seus condutores.

Destes, sete estavam regulares e apenas um apresentou irregularidades.