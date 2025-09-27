Franca Rodeo Music: no circuito dos grandes rodeios do Brasil

O Franca Rodeo Music movimentou a região com sua segunda noite de competições e atrações musicais. Na sexta-feira, 26, o evento reuniu montarias da Liga Nacional de Rodeio e recebeu no palco a dupla Hugo e Guilherme, celebrando o primeiro ano da formação atual da banda.

Matheus Calil destaca projeção nacional do evento

Coordenador do Franca Rodeo Music, Matheus Calil ressaltou que a cidade entrou para o circuito dos grandes rodeios do país. Segundo ele, o campeão da etapa disputada em Franca terá vaga garantida no Barretão de 2026.

“Franca entra para o seleto circuito dos grandes rodeios do Brasil. Um evento forte, dinâmico, de excelência nos serviços prestados. Agradeço à população de Franca e da região que abraçou a ideia e está nos prestigiando”, disse.