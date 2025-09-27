Franca Rodeo Music: no circuito dos grandes rodeios do Brasil

O Franca Rodeo Music movimentou a região com sua segunda noite de competições e atrações musicais. Na sexta-feira, 26, o evento reuniu montarias da Liga Nacional de Rodeio e recebeu no palco a dupla Hugo e Guilherme, celebrando o primeiro ano da formação atual da banda.
Matheus Calil destaca projeção nacional do evento
Coordenador do Franca Rodeo Music, Matheus Calil ressaltou que a cidade entrou para o circuito dos grandes rodeios do país. Segundo ele, o campeão da etapa disputada em Franca terá vaga garantida no Barretão de 2026.
“Franca entra para o seleto circuito dos grandes rodeios do Brasil. Um evento forte, dinâmico, de excelência nos serviços prestados. Agradeço à população de Franca e da região que abraçou a ideia e está nos prestigiando”, disse.
Calil também mencionou que a localização inédita, na divisa entre Franca e Restinga, foi aprovada pelo público e destacou a união entre marcas e empresas locais. “Muito obrigado, Franca. Isso é o começo de uma grande história”, completou.
Hugo e Guilherme celebram nova fase e vínculos com Franca
No palco, Hugo e Guilherme apresentaram um repertório variado, que misturou músicas românticas, forró, pisadinha e brega. A dupla explicou que tem buscado novas referências musicais para deixar os shows mais dançantes e inovadores.
“O show tem que dar uma animada, senão ninguém aguenta ficar só na romântica. Então a gente sempre tenta trazer algo diferente. Esse estilo novo, chamado gin e gin, é uma pegada inspirada no Guilherme Silva, lá de Goiás, e tá sendo muito massa pra gente”, relatou a dupla.
O show em Franca também teve um significado especial. Além de marcar um ano da formação atual, dois integrantes da banda são francanos. “Hoje, em especial, estar aqui é emocionante pra nós. É dentro de casa. Todos os dias a gente aprende muito juntos e sempre nos preparamos para surpreender o público”, destacou um dos músicos.
O Franca Rodeo Music segue neste sábado, 27, com a final da etapa da Liga Nacional de Rodeio e shows de Luan Santana, Jeito Moleque e Jiraya Uai.
