Show de Hugo & Guilherme agita multidão e tem pedido de casamento

Hugo & Guilherme se apresentaram nesta sexta-feira, 26, na segunda noite do Franca Rodeo Music 2025. A dupla não apenas embalou o público com seus grandes sucessos sertanejos, como também proporcionou um momento inesquecível: um pedido de casamento que fez todos vibrar.
Arena
Antes que o clima romântico tomasse o público, os peões mostraram toda a sua coragem na arena. Às 20h30, os competidores do Ranch Sorting já estavam prontos para a disputa. Com um tempo total de 53,577, Paulo César e Felipe BoiPack saíram campeões.
Às 21h30, teve início a cerimônia de abertura do rodeio em touros. O locutor comandou um momento de fé, convidando competidores e equipe a se unirem em oração. Após esse momento de reflexão, todos se prepararam para a montaria.
Os competidores de Franca – Rafael Lopes, Pedro Henrique Castilho e Fernando de Paula – tiveram a chance de se apresentar nas montarias em touros da LNR (Liga Nacional de Rodeio). O vencedor garantirá uma vaga na Festa do Peão de Barretos em 2026. As provas seguem neste sábado, 27.
O show
Para começar o show, a dupla escolheu o hit "Vazou na Braquiara", que já conta com 171 milhões de streams no Spotify. Durante a apresentação, Hugo & Guilherme relembraram sua passagem por Franca, falando sobre o show de 2019, no formato 360°, e também sobre a mais recente apresentação em 2023.
O repertório contou com hits autorais, como "Todo Mundo Menos Eu", com a participação da cantora Ana Castela, "Mentirosa", em parceria com Wesley Safadão, e "Mal Feito", sucesso da dupla com Marília Mendonça, que já soma 377 milhões de streams no Spotify.
O ambiente estava repleto de casais e jovens. O frontstage, área mais próxima ao palco, foi o lugar mais movimentado, onde as pessoas dançavam, cantavam e se divertiam com os amigos.
Pedido de casamento
Além das emoções das músicas, um momento ainda roubou a cena no show da dupla sertaneja. Um homem pediu para subir ao palco para fazer um pedido especial. Após a autorização, ele subiu e convidou sua, até então, namorada a se juntar a ele. Ao chegar lá, ele a pediu em casamento.
Hugo & Guilherme acompanharam tudo de perto e, com o "sim" da agora noiva, os cantores foram convidados para serem padrinhos de casamento. O homem revelou que o matrimônio já tem data e local: 5 de junho de 2027, em São Sebastião do Paraíso (MG).
Encerramento do show
Já na reta final do show, a dupla começou a cantar sucessos de outros artistas, como o grupo Menos É Mais, Matogrosso & Mathias, Gian & Giovani e Mamonas Assassinas.
Por volta de 1h40 deste sábado, Hugo & Guilherme encerraram a apresentação com a música "Ciumenta", de César Menotti & Fabiano. Após o fim do show, anunciaram a chegada da dupla VH e Alexandre, a segunda atração da noite.
