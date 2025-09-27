Show de Hugo & Guilherme agita multidão e tem pedido de casamento

Hugo & Guilherme se apresentaram nesta sexta-feira, 26, na segunda noite do Franca Rodeo Music 2025. A dupla não apenas embalou o público com seus grandes sucessos sertanejos, como também proporcionou um momento inesquecível: um pedido de casamento que fez todos vibrar.

Arena

Antes que o clima romântico tomasse o público, os peões mostraram toda a sua coragem na arena. Às 20h30, os competidores do Ranch Sorting já estavam prontos para a disputa. Com um tempo total de 53,577, Paulo César e Felipe BoiPack saíram campeões.