Motociclista fica ferido após carro cortar a frente na Estação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes de o acidente acontecer no bairro Estação, em Franca
Um motociclista foi socorrido com ferimentos leves após um carro cortar sua frente na tarde desta sexta-feira, 26, na rua General Osório, no bairro Estação, em Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista do carro saiu com o veículo que estava estacionado e atingiu o motociclista, que seguia no sentido Centro–Estação.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado e sofreu ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à unidade de emergência.

O motorista que causou o acidente permaneceu no local até a chegada do socorro. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.

