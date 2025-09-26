27 de setembro de 2025
Mulher fica ferida após colisão entre carro e carreta em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Estado do Honda City após a batida no cruzamento da Vila Aparecida, em Franca
Estado do Honda City após a batida no cruzamento da Vila Aparecida, em Franca

Uma mulher de 40 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma carreta no fim da tarde desta sexta-feira, 26, no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Alagoas, no prolongamento da Vila Aparecida, em Franca.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, é possível ver quando a carreta, que seguia pela avenida Alagoas, não respeitou a sinalização de parada obrigatória, avançou o cruzamento e atingiu um Honda City.

Com o impacto, o carro foi arremessado para a calçada e derrubou uma placa de sinalização.

O motorista da carreta parou para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram a mulher até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto com dores no abdômen.

O trânsito ficou lento no local até a remoção do veículo pelo guincho da seguradora. A Polícia Militar também esteve no cruzamento e registrou a ocorrência.

