Mulher fica ferida após colisão entre carro e carreta em Franca

Uma mulher de 40 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma carreta no fim da tarde desta sexta-feira, 26, no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Alagoas, no prolongamento da Vila Aparecida, em Franca.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, é possível ver quando a carreta, que seguia pela avenida Alagoas, não respeitou a sinalização de parada obrigatória, avançou o cruzamento e atingiu um Honda City.

Com o impacto, o carro foi arremessado para a calçada e derrubou uma placa de sinalização.