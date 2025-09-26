27 de setembro de 2025
GRAVE ACIDENTE

Motorista e bebê escapam ilesos de batida em rodovia de Franca

Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Ford Escort preso embaixo da traseira de carreta em rodovia Franca-Ribeirão Corrente
Ford Escort preso embaixo da traseira de carreta em rodovia Franca-Ribeirão Corrente

Uma motorista e um bebê que estavam em um carro sobreviveram após um grave acidente na tarde desta sexta-feira, 26, no km 3 da rodovia Nelson Nogueira (SP-336), que liga Franca a Ribeirão Corrente.

Segundo testemunhas, a condutora de um Ford Escort seguia no sentido Ribeirão Corrente–Franca quando, por motivos a serem esclarecidos, bateu na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento.

Com o impacto, o carro ficou debaixo da carreta. Apesar da gravidade, a motorista conseguiu sair, retirar a criança e pedir ajuda.

A mulher sofreu um corte no rosto, e o bebê não teve ferimentos graves, já que estava na cadeirinha. Ambos foram socorridos por familiares antes da chegada das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados.

