Varzeano, Sub-20 e base: confira a rodada do fim de semana

Os campos de futebol amador de Franca terão um fim de semana movimentado, com a disputa da segunda rodada dos campeonatos Varzeano Série A e Sub-20, além de jogos das categorias de base. Ao todo, 22 partidas estão marcadas entre este sábado, 27, e segunda-feira, 29.
Varzeano e Sub-20
Dezesseis partidas movimentam a categoria principal e o Sub-20, com rodadas duplas no sábado à tarde e no domingo pela manhã.
Jogos de sábado (tarde):
- Campo Palmeiras: 13h30 (Sub-20) - Paulistano FC x Planalto FC, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 15h30.
- Campo Noêmia: 13h30 (Sub-20) - São José FC x Quebrada Tropical, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 15h30.
- Campo Santa Terezinha: 13h30 (Sub-20) - Rose’n Boys x Ratata-ta 20, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 15h30.
- Campo do Brasilândia: 13h30 (Sub-20) - Miramontes FC x Vila Tião, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 15h30.
- Campo do Continental: 13h30 (Sub-20) - Roleta Russa x Ypiranga FC, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 15h30.
Jogos de domingo (manhã):
- Campo do Noêmia: 8h30 (Sub-20) - Ibis Ângela Rosa x Família Lado A, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 10h30.
- Campo do Santa Terezinha: 8h30 (Sub-20) - SDP x SC Aeroporto, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 10h30.
- Campo Miramontes: 8h30 (Sub-20) – City Petrópolis x F F G, seguido pelo jogo principal do Varzeano às 10h30.
Futebol de base
O campeonato para jovens de 11 a 15 anos também terá bola rolando:
Sábado (manhã):
Campo do Continental
- 8h (Sub-11): Vallência EC x Instituto Portinari
- 9h (Sub-15): Vallência EC x Instituto Portinari
Segunda-feira (noite):
Campo Centro Esportivo Dente de Leite
- 19h30 (Sub-11): Meninos do Bem x Dente de Leite
- 20h30 (Sub-13): Meninos do Bem x Dente de Leite
Jogos adiados
A Secretaria de Esporte e Cultura informou que os jogos de futebol de base que estavam previstos para este sábado, no campo do Aeroporto, entre Boca Júnior Brasil e R B Sports (Sub-13 e Sub-15), foram transferidos para o próximo sábado, 4 de outubro.
