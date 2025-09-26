Pista do Jardim Bueno recebe etapa do Paulista de skate

A praça "Lázaro Alves de Oliveira", no Jardim Bueno, em Franca, será o palco de manobras radicais neste fim de semana. A cidade sedia, neste sábado, 27, e domingo, 28, mais uma etapa do Circuito Paulista de Skate, o Intime Jam Session 2025. O evento, com entrada gratuita para o público, começa às 9h nos dois dias.
A competição concederá pontos para a seletiva do campeonato brasileiro de Skate Street. A expectativa é que atletas de alto nível de diferentes cidades do estado venham a Franca em busca de uma boa classificação no ranking nacional.
As disputas acontecerão nas categorias mirim, iniciante, amador (masculino e feminino) e master masculino, reunindo skatistas de diferentes idades e níveis de experiência.
O evento é uma realização da Associação Francana de Skate, em parceria com a Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, e conta com a homologação da Federação Paulista de Skate.
A praça "Lázaro Alves de Oliveira" fica localizada na avenida Ismael Alonso y Alonso, na altura do cruzamento com a rua Modestino Gomes.
