Sesi Franca celebra Mês da Criança com evento gratuito

Para celebrar o Mês da Criança, o Sesi Franca realizará no dia 11 de outubro, um sábado, o evento "Brincaderia&Cia", um dia inteiro de atividades gratuitas para toda a família. A programação acontece das 9h às 17h e busca promover a diversão e a convivência entre pais e filhos.

A iniciativa, que ocorre simultaneamente em todas as unidades do Sesi no estado, oferecerá uma variedade de atrações, incluindo jogos, competições esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. O objetivo é criar memórias afetivas e, ao mesmo tempo, estimular valores como cooperação, criatividade e aprendizado.

A participação no evento é totalmente gratuita, mas o SESI recomenda que as famílias façam a reserva antecipada dos ingressos pela internet para garantir a entrada e evitar filas no dia. Para reservar, basta clicar aqui.