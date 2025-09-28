Franca pode ter aumento de 16% na arrecadação, diz especialista

A reforma tributária, já aprovada pelo Congresso e em fase de regulamentação, vai unificar impostos sobre consumo e diminuir a burocracia para empresas em todo o Brasil. Em entrevista à Rádio Difusora, Rodrigo Spada, auditor fiscal da Receita Estadual de SP e presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo), projetou que a mudança pode aumentar em 16% a arrecadação de Franca nos próximos dez anos e trazer mais competitividade para o setor calçadista.

O percentual apresentado por Spada tem como base um estudo elaborado pela Afresp e pela Febrafite, que analisaram o impacto da reforma na economia. Embora o levantamento ainda não tenha sido divulgado oficialmente, a estimativa indica que a cidade pode se beneficiar diretamente das mudanças.



Segundo Spada, a principal transformação está ligada ao fim da guerra fiscal, que atualmente estimula empresas a migrarem para regiões onde encontram mais benefícios tributários. Ele avalia que, com a unificação da legislação, a escolha da localização deve voltar a considerar fatores como mão de obra qualificada, infraestrutura logística e proximidade de mercados consumidores.



“Franca ganha por várias questões. A primeira é a eficiência econômica, que deve atrair novamente empresas. A segunda é o fato de ser um centro regional com mercado consumidor forte. Isso significa que o imposto ficará onde for comprado, trazendo retorno em serviços públicos”, explicou.



No setor calçadista, um dos motores econômicos da cidade, a expectativa é de maior competitividade. Spada destacou que o atual sistema, considerado burocrático e cumulativo, fragiliza a indústria nacional diante de concorrentes estrangeiros.



“Hoje não é difícil chegar a sapatos da China mais baratos que os feitos no Brasil. Com um sistema mais simples, menos burocracia e direito a crédito em toda a cadeia, o setor calçadista vai ganhar muito”, afirmou.



Apesar das projeções positivas, o auditor fiscal lembrou que o período de transição exigirá atenção das empresas. O novo modelo demandará investimentos em capacitação, adequação de sistemas e ajustes na precificação dos produtos.



“É uma travessia. Vamos ter que passar por um deserto antes de chegar a um sistema tributário melhor. As empresas precisam se preparar, porque os mais atentos vão aproveitar oportunidades, enquanto quem estiver desinformado pode colocar o negócio em risco”, finalizou.



Jantar com empresários

Natural de Catanduva (SP), Spada estudou Direito na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Franca.

Foi aqui que conheceu sua mulher e onde mantém uma rede de amigos.



