Polícia Civil resgata 61 cães em situação de maus-tratos

A Polícia Civil resgatou 61 cachorros que estavam em condições insalubres dentro de uma casa no Jardim Santa Luiza, em Batatais, durante uma operação realizada na quarta-feira, 24. A suspeita da polícia é de que o imóvel servia como criadouro clandestino.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima e teve mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. A ocorrência contou com o apoio da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal, Polícia Técnico-Científica de Franca e da ONG Novo Caminho.

De acordo com a Polícia Civil, entre os resgatados, estavam 10 filhotes, quatro recém-nascidos, seis cadelas prenhas e 41 cães adultos e idosos. Muitos estavam em caixas, sobre a cama da moradora e até dentro de um carrinho de supermercado. Também foram encontradas baias improvisadas e estruturas de alvenaria usadas para a reprodução dos animais.