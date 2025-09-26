Polícia Civil resgata 61 cães em situação de maus-tratos

A Polícia Civil resgatou 61 cachorros que estavam em condições insalubres dentro de uma casa no Jardim Santa Luiza, em Batatais, durante uma operação realizada na quarta-feira, 24. A suspeita da polícia é de que o imóvel servia como criadouro clandestino.
A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima e teve mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. A ocorrência contou com o apoio da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal, Polícia Técnico-Científica de Franca e da ONG Novo Caminho.
De acordo com a Polícia Civil, entre os resgatados, estavam 10 filhotes, quatro recém-nascidos, seis cadelas prenhas e 41 cães adultos e idosos. Muitos estavam em caixas, sobre a cama da moradora e até dentro de um carrinho de supermercado. Também foram encontradas baias improvisadas e estruturas de alvenaria usadas para a reprodução dos animais.
Ainda de acordo com a polícia, os cômodos apresentavam acúmulo de fezes e forte cheiro de urina. Todos os cachorros foram encaminhados a uma clínica veterinária para receber atendimento médico.
O celular da dona da casa foi apreendido e será analisado para verificar possíveis vendas ou negociações ilegais dos animais.
Ela não foi presa em flagrante, já que ainda é necessária a conclusão de laudos da Polícia Científica, da Vigilância Sanitária e da ONG que participou da ação para confirmar os maus-tratos.
A suspeita recebeu autorização para permanecer apenas com três cães: dois machos - um deles idoso - e uma fêmea, que terá de ser castrada.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e, se comprovados os maus-tratos, a mulher pode ter uma pena de dois a cinco anos em regime fechado, além de multa e proibição de guarda dos animais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.