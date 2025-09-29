Pequeno Léo testa negativo para leucemia após 7º ciclo

A família do pequeno Léo, de apenas 3 anos, recebeu uma notícia que trouxe alívio e esperança. Após concluir o sétimo ciclo de quimioterapia, um novo mielograma realizado em Ribeirão Preto apontou resultado negativo para a LLA (Leucemia Linfoide Aguda), diagnóstico confirmado em novembro do ano passado. Léo e sua família vivem em Franca.

Apesar da boa notícia, o tratamento ainda não terminou. Os médicos explicaram que a doença pode se manifestar novamente, já que células leucêmicas podem se esconder em áreas não detectáveis. Por isso, Léo inicia agora a chamada fase de manutenção, que deve durar um ano e meio, com consultas e acompanhamento periódico em Ribeirão Preto.

Para a mãe, a gerente comercial Bruna Câmara, o momento foi de intensa emoção. “Foi surreal, de verdade. Um momento de muita gratidão, dentro do coração, a Deus, à vida e a todo mundo que está junto com a gente de alguma forma, mesmo que não presencialmente, mas em oração, em energia e em amor".