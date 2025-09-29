Pequeno Léo testa negativo para leucemia após 7º ciclo

A família do pequeno Léo, de apenas 3 anos, recebeu uma notícia que trouxe alívio e esperança. Após concluir o sétimo ciclo de quimioterapia, um novo mielograma realizado em Ribeirão Preto apontou resultado negativo para a LLA (Leucemia Linfoide Aguda), diagnóstico confirmado em novembro do ano passado. Léo e sua família vivem em Franca.
Apesar da boa notícia, o tratamento ainda não terminou. Os médicos explicaram que a doença pode se manifestar novamente, já que células leucêmicas podem se esconder em áreas não detectáveis. Por isso, Léo inicia agora a chamada fase de manutenção, que deve durar um ano e meio, com consultas e acompanhamento periódico em Ribeirão Preto.
Para a mãe, a gerente comercial Bruna Câmara, o momento foi de intensa emoção. “Foi surreal, de verdade. Um momento de muita gratidão, dentro do coração, a Deus, à vida e a todo mundo que está junto com a gente de alguma forma, mesmo que não presencialmente, mas em oração, em energia e em amor".
Ela conta que recebeu a notícia diretamente do médico. “Foi ele quem me ligou ontem (quinta-feira, 25) para me passar o resultado. Foi um alívio tão grande. Apesar de não ser a cura, trouxe uma paz imensa ao coração. O tratamento é muito pesado, principalmente para uma criança tão pequena, com tantos procedimentos, tantas internações... Então, esse resultado é uma bênção".
Bruna reconhece que ainda há um caminho longo pela frente, mas acredita que a fase mais dura já ficou para trás. “Eu sei que a gente ainda tem um processo, sei que ainda vamos enfrentar batalhas, mas também sei que será mais tranquilo. A fase mais dolorosa, mais difícil, nós conseguimos passar. Isso é muito importante, porque mostra que quando a gente tem fé, esperança e um diagnóstico, as coisas boas podem acontecer".
A mãe também destaca a importância da fé e da espiritualidade nessa caminhada. “Só Deus sabe quantas vezes eu dobrei o joelho e pedi forças. E hoje, eu dobro de novo, mas para agradecer. A tempestade passa, por mais difícil que seja, e passa mesmo. Nós aprendemos a viver um dia de cada vez e a valorizar cada pequena vitória".
Bruna aproveita para agradecer a todos que apoiaram a família desde o início. “Às vezes, eu me pego chorando, mas de gratidão, de felicidade. Quero agradecer a todos, desde a rádio, o jornal, até cada pessoa que se dispôs a nos ajudar de alguma forma. Muito obrigada, de coração".
O tratamento de manutenção exigirá cuidados contínuos, mas a família se mantém confiante e cercada de solidariedade. A vaquinha virtual aberta no início da jornada segue ativa para auxiliar com os custos de transporte, alimentação, medicamentos e demais despesas.
Doações podem ser feitas pela chave Pix 5310512@vakinha.com.br ou pela brunadealmeidacamara@gmail.com.
