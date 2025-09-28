Reunião na Alesp: Francana apoia liberação de cerveja em estádios

Uma reunião marcada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de Paulo), liderada pela Comissão de Assuntos Desportivos, vai debater um projeto de lei que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em arenas esportivas no estado. A audiência será na próxima segunda-feira, 29, às 17h, no Auditório Teotônio Vilela, no prédio da Alesp.
A nova proposta prevê a liberação do comércio de bebidas com graduação alcoólica de até 15%. O novo projeto tem a finalidade de derrubar uma proibição de quase 30 anos.
A Francana irá enviar representantes para apoiar e acompanhar a discussão. “Nosso clube vai estar presente na audiência, pela primeira vez nos últimos anos. acreditamos na possibilidade real da liberação, pois a última reunião que aconteceu na Federação Paulista com alguns membros do poder público, o ambiente era favorável”, disse Rafael Diniz, presidente da Francana, nesta quinta-feira.
Diniz acredita que a comercialização de cervejas no estádio geraria reforço importante na renda e seria um atrativo para levar o público ao estádio. “A gente vê em jogos importantes do futebol amador da cidade, uma venda média de 150 dúzias de cerveja por partida, acredito que seria o mínimo que venderíamos em um jogo profissional, com uma equipe competitiva, brigando pelo acesso. Cerveja e futebol sempre forma e serão receitas de sucesso”.
A possível liberação da comercialização de cervejas nos estádios também agrada aos torcedores. Uma grande parcela prefere prestigiar partidas dos campeonatos amadores na cidade, que vencem bebidas, do que irem ao estádio Lanchão, nos dias de jogos da Veterana. “A gerente gosta da Francana, mas temos que beber fora do estádio bem antes da partida. O bom é ver a equipe jogar tomando uma cervejinha. Duas o três não vão atrapalhar em nada nosso comportamento dentro do estádio. Em outros eventos é liberado, por que isso aqui no Estado?”, pontua o torcedor da Veterana, o vendedor Eduardo Cavalcanti, de 45 anos.
A FPF - Federação Paulista de Futebol - também está atuando pela liberação. Há interesse dos clubes, que veem possibilidade de aumento de receitas nos dias de jogos. Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas está proibida dentro dos estádios e num raio de 200 metros do local do evento.
A venda de bebidas está vetada em estádios paulistas desde 1996, quando depois da uma briga entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras pela Supercopa de Futebol Júnior, no Pacaembu, um garoto de 16 anos foi morto.
O projeto tem tudo para avançar na Alesp, já que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A proposta em discussão é de 2023, de autoria dos deputados estaduais Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB), Dani Alonso (PL) e Carlão Pignatari (PSDB).
