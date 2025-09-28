Reunião na Alesp: Francana apoia liberação de cerveja em estádios

Uma reunião marcada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de Paulo), liderada pela Comissão de Assuntos Desportivos, vai debater um projeto de lei que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em arenas esportivas no estado. A audiência será na próxima segunda-feira, 29, às 17h, no Auditório Teotônio Vilela, no prédio da Alesp.

A nova proposta prevê a liberação do comércio de bebidas com graduação alcoólica de até 15%. O novo projeto tem a finalidade de derrubar uma proibição de quase 30 anos.

A Francana irá enviar representantes para apoiar e acompanhar a discussão. “Nosso clube vai estar presente na audiência, pela primeira vez nos últimos anos. acreditamos na possibilidade real da liberação, pois a última reunião que aconteceu na Federação Paulista com alguns membros do poder público, o ambiente era favorável”, disse Rafael Diniz, presidente da Francana, nesta quinta-feira.