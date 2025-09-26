27 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto em casa na zona sul de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Colaboração/Willian
Agentes funerários removeram corpo de homem de 45 anos
Agentes funerários removeram corpo de homem de 45 anos

Um homem foi encontrado morto em uma casa abandonada localizada na rua Jerônimo Rosa de Souza, no bairro Jardim Aeroporto IV, zona sul de Franca, nesta sexta-feira, 26.

As polícias Militar e Civil foram acionadas por moradores próximos. Ao chegarem ao local, encontraram Ageu Alves da Silva, de 45 anos, caído na parte da frente da residência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também compareceu e o médico da unidade constatou a morte do homem no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e aponta ferimentos no corpo da vítima.

A perícia realizou os trabalhos no local e a Polícia Civil deve investigar o caso. O corpo do homem foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca pela funerária Santa Bárbara.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários