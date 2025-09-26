Homem é encontrado morto em casa na zona sul de Franca

Um homem foi encontrado morto em uma casa abandonada localizada na rua Jerônimo Rosa de Souza, no bairro Jardim Aeroporto IV, zona sul de Franca, nesta sexta-feira, 26.

As polícias Militar e Civil foram acionadas por moradores próximos. Ao chegarem ao local, encontraram Ageu Alves da Silva, de 45 anos, caído na parte da frente da residência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também compareceu e o médico da unidade constatou a morte do homem no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e aponta ferimentos no corpo da vítima.