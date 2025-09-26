Bom Prato de Franca estará fechado neste fim de semana

O restaurante Bom Prato, em Franca, não vai abrir neste sábado, 27, e domingo, 28, para manutenção. As atividades voltam ao normal na segunda-feira, 29. Essa pausa faz parte de ajustes nas unidades do Programa Bom Prato, que operam nos finais de semana e feriados.

Além de Franca, as unidades de Bauru, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana e Vila Nova Cachoeirinha também não abrirão nos dois dias. As demais unidades funcionarão normalmente no sábado, servindo refeições no salão, mas estarão fechadas no domingo.

O Programa Bom Prato oferece alimentação subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, com refeições balanceadas e nutritivas por apenas R$ 1,00, incluindo arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida. Alguns pontos também oferecem jantar pelo mesmo preço e café da manhã por R$ 0,50.