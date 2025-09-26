Promotor arquiva denúncia de maus-tratos em creche de Rifaina

O Ministério Público decidiu arquivar o inquérito que investigava supostos maus-tratos em uma creche municipal de Rifaina. O procedimento apurava a denúncia de que uma criança de 4 anos teria sofrido agressões por parte da diretora da unidade.

Em sua decisão, à qual a reportagem teve acesso, o promotor de Justiça Filipe Teixeira Antunes diz que não há provas da prática de crime. O promotor destacou que o delito de maus-tratos exige abuso de meios de correção ou exposição da saúde a risco, circunstâncias que não ficaram configuradas no caso.

O relatório aponta que, no dia 14 de agosto, o aluno se mostrou extremamente agressivo durante uma atividade na creche, chegando a bater em colegas, chutar, dar tapas e arremessar móveis pela sala. As funcionárias retiraram as demais crianças e tentaram contê-lo para evitar acidentes.