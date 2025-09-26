Hugo & Guilherme e montaria em touros agitam o Franca Rodeo Music

O Franca Rodeo Music 2025 continua nesta sexta-feira, 26, com mais uma noite que promete fortes emoções para o público de Franca e região. A principal atração do palco será a dupla sertaneja Hugo & Guilherme, considerada um dos maiores fenômenos da música sertaneja atual. Na parte esportiva, as montarias em touros e a final do Ranch Sorting prometem movimentar a arena.
Hugo & Guilherme são reconhecidos pelo talento e pela conexão única com os fãs, atraindo multidões por onde passam. A dupla apresentará um repertório com seus principais sucessos, incluindo “Mal Feito” (parceria com Marília Mendonça), “Coração na Cama”, “Mágica”, “Meu Número” e “Vazou na Braquiara”.
A noite também contará com a apresentação de VH & Alexandre, dupla em ascensão no cenário sertanejo.
Parte esportiva
A programação esportiva desta sexta-feira inclui o segundo dia de montarias em touros, modalidade mais aguardada do rodeio. Mais de 250 competidores disputam R$ 20 mil em premiação e uma vaga direta para a final da liga na Festa do Peão de Barretos 2026.
Também será realizada a final do Ranch Sorting, que reúne 100 competidores e distribui R$ 20 mil em prêmios. A competição exige habilidade e rapidez: dois cavaleiros precisam separar, em ordem numérica, bezerros de um grande lote e conduzi-los a um curral específico em menos de 60 segundos.
Geração de empregos
O Franca Rodeo Music 2025 vai muito além da música e da tradição sertaneja. O evento tem impacto direto na economia local, com a geração de aproximadamente 1.800 empregos diretos e indiretos, em áreas como montagem de estrutura, segurança, barmen, bombeiros civis, limpeza, bilheteria, alimentação e serviços gerais.
Além dos postos de trabalho criados, a organização destacou que o rodeio impulsiona setores estratégicos da cidade. Hotéis, restaurantes, bares, lojas de roupas, salões de beleza, motoristas de aplicativo e diversos prestadores de serviços são beneficiados.
Matheus Calil, um dos organizadores do Franca Rodeo Music, afirmou que o evento já se consolida como um dos grandes atrativos da região e assume protagonismo também no cenário econômico. “O público vai às lojas comprar bota ou botina, as mulheres se preparam nos salões de beleza, os motoristas de aplicativo garantem renda extra com o transporte... O evento é uma engrenagem que movimenta diversos segmentos da economia”, ressalta.
Calil também enfatiza que o Franca Rodeo Music projeta a cidade para além de suas fronteiras. “O FRM é mais do que um espetáculo: é uma oportunidade de fomento cultural e econômico, fortalecendo Franca como destino de entretenimento no Brasil”, destacou.
Ingressos e setores
Os ingressos para o evento continuam à venda em pontos credenciados e pelo site Q2 Ingressos. O Franca Rodeo Music oferece os seguintes setores:
- Arena / Arquibancada: acesso às montarias, shows e praça de alimentação.
- Front Stage: visão privilegiada do palco e acesso à balada interna.
- Camarote Imperador: piso elevado, DJs, barman volante e espaço VIP de alimentação.
- Camarote Golden Ballantine’s Open Bar (18+): setor premium com open bar de whisky, vodka, gin, campari e chopp Brahma, além de visão privilegiada do palco.
Serviço
Data: 25 a 27 de setembro
Local: Franca – Restinga, Rodovia Nestor Ferreira, km 4
Ingressos: Q2 Ingressos
