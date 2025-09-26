Hugo & Guilherme e montaria em touros agitam o Franca Rodeo Music

O Franca Rodeo Music 2025 continua nesta sexta-feira, 26, com mais uma noite que promete fortes emoções para o público de Franca e região. A principal atração do palco será a dupla sertaneja Hugo & Guilherme, considerada um dos maiores fenômenos da música sertaneja atual. Na parte esportiva, as montarias em touros e a final do Ranch Sorting prometem movimentar a arena.

Hugo & Guilherme são reconhecidos pelo talento e pela conexão única com os fãs, atraindo multidões por onde passam. A dupla apresentará um repertório com seus principais sucessos, incluindo “Mal Feito” (parceria com Marília Mendonça), “Coração na Cama”, “Mágica”, “Meu Número” e “Vazou na Braquiara”.

A noite também contará com a apresentação de VH & Alexandre, dupla em ascensão no cenário sertanejo.

Parte esportiva