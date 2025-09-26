Mulher cai de moto, marido vai socorrê-la e sofre grave acidente

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite dessa quinta-feira, 25, na avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, região oeste de Franca. A colisão envolveu dois veículos e deixou um homem gravemente ferido.
Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O motorista de um Honda Civic prata não respeitou o sinal vermelho e atingiu em cheio um VW Polo que atravessava o cruzamento com a rua Alcina de Lima Silveira. Com a força do impacto, o Civic bateu contra um semáforo, enquanto o Polo rodou na via e só parou após colidir contra o canteiro central.
A motorista do Polo não se feriu, mas o condutor do Civic, identificado como Alex Nunes, pedreiro, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
De acordo com relatos, Alex estava a caminho de socorrer sua mulher, Mariana Roncari, vendedora, que momentos antes havia sofrido um acidente de moto. Por coincidência, marido e mulher foram atendidos na mesma unidade de saúde. A sogra do pedreiro esteve no local do acidente e ficou em choque ao descobrir que o genro também havia se acidentado.
O trânsito ficou interditado no trecho e foi necessário desvio para rotas alternativas. A Polícia Militar esteve presente para registro da ocorrência e orientação aos motoristas.
