Franca conquista quatro selos de inovação e gestão pública

Quatro premiações foram entregues a Franca na última quarta-feira, 24, quando o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e a primeira-dama Cynthia Milhim estiveram em São Paulo para participar da reunião do programa Facilita SP Municípios e do CSC (Connected Smart Cities).
Pelo programa Facilita SP, Franca recebeu o Selo Bronze, que representa a desburocratização na cidade, e também o Selo de Inovação, que reconhece as cidades que implementam boas práticas de gestão e inovação. “O reconhecimento só foi possível graças às políticas públicas que foram adotadas nos últimos anos, que tornaram mais ágil a abertura de empresas, uma série de procedimentos”, disse a primeira-dama.
De acordo com Cynthia, as premiações se devem à automação dos processos, à viabilidade, à reclassificação de riscos e à modernização dos fluxos, medidas essas que resultaram em maior desburocratização e eficiência administrativa.
Premiações do CSC
Pelo CSC, Franca realizou sua primeira participação e recebeu dois prêmios, sendo eles os selos bronze de Ecossistema de Inovação e Cidades Inteligentes. Cynthia citou a importância dessas premiações no contexto em que a Prefeitura de Franca está vivendo.
“Esses reconhecimentos chegam num momento muito importante, justamente nessa viagem oficial que o nosso prefeito Alexandre faz nos Estados Unidos, aonde ele vai para buscar novas parcerias, oportunidades internacionais, mostrar o desenvolvimento da cidade e falar das dores que as nossas empresas estão vivendo por conta do tarifaço”, explicou.
Cynthia, que também é presidente do Fussol (Fundo Social de Solidariedade), reforçou o avanço da cidade em seriedade e inovação. Ela indicou o cenário como favorável para novos investimentos, colaborando para melhorar a condição de vida das pessoas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.