Franca conquista quatro selos de inovação e gestão pública

Quatro premiações foram entregues a Franca na última quarta-feira, 24, quando o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e a primeira-dama Cynthia Milhim estiveram em São Paulo para participar da reunião do programa Facilita SP Municípios e do CSC (Connected Smart Cities).

Pelo programa Facilita SP, Franca recebeu o Selo Bronze, que representa a desburocratização na cidade, e também o Selo de Inovação, que reconhece as cidades que implementam boas práticas de gestão e inovação. “O reconhecimento só foi possível graças às políticas públicas que foram adotadas nos últimos anos, que tornaram mais ágil a abertura de empresas, uma série de procedimentos”, disse a primeira-dama.

De acordo com Cynthia, as premiações se devem à automação dos processos, à viabilidade, à reclassificação de riscos e à modernização dos fluxos, medidas essas que resultaram em maior desburocratização e eficiência administrativa.

Premiações do CSC