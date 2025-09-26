Idosa de 79 anos é atropelada ao atravessar rua em Franca

Uma aposentada de 79 anos foi atropelada na noite dessa quinta-feira, 25, enquanto atravessava a rua Guerina Alfredo Minervino, na Vila Rezende, em Franca.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente aconteceu. A idosa aguardava no cruzamento com a rua Orestes Tristão para atravessar, quando o motorista de um Ônix branco fez a curva e acabou atingindo-a. O retrovisor do veículo bateu contra o corpo dela e a lançou ao chão.
A mulher sofreu uma fratura na cabeça do fêmur, sentia fortes dores. Populares que estavam e funcionários da uma padaria em frente também presenciaram o momento.
O condutor do carro ficou no local, prestou ajuda à vítima e acionou a equipe de socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a encaminhou para a Santa Casa de Franca, onde passou por atendimento médico.
Tiago 3 horas atrásAproveita e já multa essa moto estacionada na calçada. Ando a pé e essas atitudes colocam mais risco aos pesestres.