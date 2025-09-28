28 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Pastoral do Menor abre 30 vagas para professores; veja salários

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Pastoral do Menor
Escola Nilda Vanini de Andrade no Jardim Aeroporto III
A Pastoral do Menor de Franca anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de 30 profissionais para o cargo de Apoio Pedagógico, que atuarão nas escolas da rede municipal de ensino. As oportunidades são para profissionais com formação completa em Pedagogia ou Magistério e contemplam vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas estão divididas em duas modalidades de carga horária e remuneração:

10 Vagas - 44 horas semanais (período integral)

Para esta modalidade, a instituição oferece:

  • Salário: R$ 2.500,00
  • Vale-alimentação: R$ 199,12
  • Vale-refeição: R$ 27,72 (por dia trabalhado)
  • Benefícios: Seguro de Vida, Assistência Saúde e Credencial plena do Sesc Franca.

20 Vagas - 22 horas semanais (meio período)

Para a jornada de meio período, os benefícios são:

  • Salário: R$ 1.250,00
  • Vale-alimentação: R$ 199,12
  • Salário Família: Para filhos de até 14 anos.
  • Benefícios: Seguro de Vida, Assistência Saúde e Credencial plena do Sesc Franca.

Os interessados podem se inscrever através de um formulário online, basta clicar aqui.Todas as vagas são para início imediato.

