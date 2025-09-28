Pastoral do Menor abre 30 vagas para professores; veja salários

A Pastoral do Menor de Franca anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de 30 profissionais para o cargo de Apoio Pedagógico, que atuarão nas escolas da rede municipal de ensino. As oportunidades são para profissionais com formação completa em Pedagogia ou Magistério e contemplam vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas estão divididas em duas modalidades de carga horária e remuneração:

10 Vagas - 44 horas semanais (período integral)

Para esta modalidade, a instituição oferece:

Salário: R$ 2.500,00

Vale-alimentação: R$ 199,12

Vale-refeição: R$ 27,72 (por dia trabalhado)

Benefícios: Seguro de Vida, Assistência Saúde e Credencial plena do Sesc Franca.

20 Vagas - 22 horas semanais (meio período)