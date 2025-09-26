Calor volta com força em Franca e temperaturas podem bater 32ºC

O calor está de volta a Franca. Depois de uma semana marcada por instabilidade e temperaturas mais amenas, a previsão do tempo para os próximos dias indica uma elevação constante e acentuada nos termômetros. O fim de semana será de sol e calor, e o início da próxima semana promete ser ainda mais quente, com máximas que podem atingir 32ºC.

Nesta sexta-feira, 26, o dia já marca o início da mudança. A manhã ainda é fresca, com mínima de 13ºC, mas, com a presença do sol, a tarde será agradável, com a máxima chegando a 25ºC. Não há previsão de chuva.

Fim de semana de sol e calor crescente

O sábado, 27, será de sol com algumas nuvens e temperaturas em elevação. A mínima sobe para 14ºC e a máxima atinge os 27ºC. O tempo seco predomina.