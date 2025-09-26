26 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREVISÃO DO TEMPO

Calor volta com força em Franca e temperaturas podem bater 32ºC

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na manhã desta sexta-feira, 26, em Franca
Céu visto na manhã desta sexta-feira, 26, em Franca

O calor está de volta a Franca. Depois de uma semana marcada por instabilidade e temperaturas mais amenas, a previsão do tempo para os próximos dias indica uma elevação constante e acentuada nos termômetros. O fim de semana será de sol e calor, e o início da próxima semana promete ser ainda mais quente, com máximas que podem atingir 32ºC.

Nesta sexta-feira, 26, o dia já marca o início da mudança. A manhã ainda é fresca, com mínima de 1C, mas, com a presença do sol, a tarde será agradável, com a máxima chegando a 2C. Não há previsão de chuva.

Fim de semana de sol e calor crescente

O sábado, 27, será de sol com algumas nuvens e temperaturas em elevação. A mínima sobe para 1C e a máxima atinge os 2C. O tempo seco predomina.

No domingo, 28, o calor se intensifica. A previsão é de um dia de sol com aumento de nuvens no período da tarde. A mínima será de 1C e a máxima pode chegar a 2C.

Início da próxima semana será ainda mais quente

A tendência de aquecimento continua e se acentua no início da próxima semana. A segunda-feira, 29, terá mínima de 1C e máxima de 3C. Na terça-feira, 30, que encerra o mês de setembro, a noite será ainda mais quente, com mínima de 1C, e a tarde será de calor intenso, com a máxima prevista de 3C.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários