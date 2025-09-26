26 de setembro de 2025
NA REGIÃO

Trator cai em represa e homem é encontrado morto

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiros
Trator submerso na represa, onde a vítima foi encontrada morta
Um homem de 53 anos foi encontrado morto dentro de um trator parcialmente submerso em uma represa na zona rural de Batatais, na noite dessa quinta-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h45, quando a corporação foi acionada para verificar a queda do veículo em uma represa no sítio Pratinha.

Ao acessar a cabine, que estava submersa, os bombeiros encontraram o condutor preso dentro do trator. O homem, morador de Batatais, não resistiu.

A vítima foi retirada do veículo e deixada aos cuidados da perícia. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito.

