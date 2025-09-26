Projeto devolve a visão nítida a 40 crianças em Franca

Quarenta crianças atendidas pela Pastoral do Menor de Franca estão enxergando o mundo de uma nova maneira. Elas receberam, na última terça-feira, 23, óculos de grau como parte de um projeto social que garantiu exames e correção visual gratuita para os jovens da entidade.
A entrega dos óculos foi a etapa final de uma ação completa. Inicialmente, todas as 117 crianças da Pastoral passaram por uma triagem oftalmológica. Deste total, 53 foram encaminhadas para exames completos, resultando na prescrição e doação dos 40 óculos. Cada aluno também recebeu o livro ilustrado “Bebel Não Quer Usar Óculos”, para ajudar no processo de adaptação.
“A gente pensou em dar o melhor atendimento. Muitas fizeram os exames pela primeira vez”, disse Brandon Borges, criador do projeto.
Padre Ovídio, responsável pela Pastoral, destacou o impacto transformador da iniciativa. “Nas consultas já era possível perceber que a criança tinha algum problema. Aí, quando saía o resultado, aparecia um grau altíssimo. Quanto tempo essa criança não deixou de ter uma qualidade de vida melhor por conta da visão? Agora elas vão ler melhor, terão uma condição de vida muito melhor”, afirmou.
A ação combate um problema crescente no país. Segundo a Abióptica, hoje, quase 800 mil crianças no Brasil têm deficiência visual não corrigida, o que pode comprometer seriamente o desempenho escolar e a qualidade de vida.
