Projeto devolve a visão nítida a 40 crianças em Franca

Quarenta crianças atendidas pela Pastoral do Menor de Franca estão enxergando o mundo de uma nova maneira. Elas receberam, na última terça-feira, 23, óculos de grau como parte de um projeto social que garantiu exames e correção visual gratuita para os jovens da entidade.

A entrega dos óculos foi a etapa final de uma ação completa. Inicialmente, todas as 117 crianças da Pastoral passaram por uma triagem oftalmológica. Deste total, 53 foram encaminhadas para exames completos, resultando na prescrição e doação dos 40 óculos. Cada aluno também recebeu o livro ilustrado “Bebel Não Quer Usar Óculos”, para ajudar no processo de adaptação.

“A gente pensou em dar o melhor atendimento. Muitas fizeram os exames pela primeira vez”, disse Brandon Borges, criador do projeto.