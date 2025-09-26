Encontro em Franca oferece imersão gratuita para empreendedores

O GPSX 3.0 acontece neste sábado, 27, em Franca, e promete movimentar o universo do empreendedorismo local com uma imersão gratuita voltada a empresários e profissionais que desejam alavancar suas vendas e fortalecer a mentalidade de negócios. O encontro será no Salão de Eventos da Centralidade, ao lado da Smart Fit, na avenida Alonso y Alonso, 510, Jardim Veneza, com vagas limitadas e inscrições exclusivas pela plataforma Even3.

Idealizado por Kennyd Wilker, o evento busca oferecer uma visão ampla sobre gestão e inovação. “Nossa missão é ir além das estratégias de venda. Queremos fornecer uma visão 360º para que cada empreendedor não apenas escale seus negócios, mas também desenvolva mentalidade, liderança e resiliência para o sucesso a longo prazo”, explica.

A programação reúne mais de dez especialistas e aborda temas como liderança, finanças, oratória, inteligência artificial, espiritualidade nos negócios e estratégias para e-commerce. Entre os destaques, está o treinador Helinho Garcia, ícone do basquete brasileiro, que vai traçar um paralelo entre esporte e gestão empresarial em sua palestra “Como montar um time campeão”.