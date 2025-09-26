Motos batem de frente, e guincheiro de 24 anos morre em hospital

O corpo do guincheiro Nicolas de Oliveira Campos Silva, de 24 anos, foi sepultado nessa quinta-feira, 25, em Ituverava, após não resistir aos ferimentos de um grave acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira, 19.

Segundo boletim de ocorrência, Nicolas pilotava uma Honda Titan 150 preta pela rua Engenheiro Francisco Mantovani Filho, sentido Cristo Redentor, por volta das 6h15, quando um vigilante de 38 anos, em uma Honda Fan 125 preta tentou ultrapassar um ônibus, que estava no sentido contrário de Nicolas. Para passar, o motociclista teria invadido local proibido e colidido de frente com Nicolas.

O impacto foi frontal e violento. Ferido gravemente, Nicolas foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até a Santa Casa de Misericórdia de Ituverava e, ainda no mesmo dia, transferido para o Hospital Regional de Franca. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu na madrugada de quarta-feira, 24, às 00h26.