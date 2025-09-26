Briga no terminal termina com homem esfaqueado em Franca

Um homem de 43 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga na noite desta quinta-feira, 25, no Terminal "Ayrton Senna", em Franca.

Segundo testemunhas, dois homens brigavam quando, em determinado momento, a vítima foi esfaqueada. O agressor fugiu e a vítima pediu socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima no próprio terminal. Segundo os socorristas, o homem sofreu um ferimento na região do tórax de aproximadamente 1 centímetro de profundidade.