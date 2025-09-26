26 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FACADA

Briga no terminal termina com homem esfaqueado em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima no próprio terminal
O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima no próprio terminal

Um homem de 43 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga na noite desta quinta-feira, 25, no Terminal "Ayrton Senna", em Franca.

Segundo testemunhas, dois homens brigavam quando, em determinado momento, a vítima foi esfaqueada. O agressor fugiu e a vítima pediu socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima no próprio terminal. Segundo os socorristas, o homem sofreu um ferimento na região do tórax de aproximadamente 1 centímetro de profundidade.

Como a vítima apresentava episódios de desmaio, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca. O agressor não foi localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários