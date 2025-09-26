Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:
Nome: Joana Darc Siqueira Pinto
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Aracy Borges Rafacho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Aparecida Antonieti
Idade: 84 anos
Local do velório: Velório do Aeroporto, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
