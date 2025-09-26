Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:

Nome: Joana Darc Siqueira Pinto

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Aracy Borges Rafacho

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h