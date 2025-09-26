26 de setembro de 2025
ASTRONOMIA

Lua e anéis de Saturno são atrações em luau gratuito nesta sexta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Observatório Municipal, onde será possível ver os anéis de Saturno e a Lua
Observatório Municipal, onde será possível ver os anéis de Saturno e a Lua

O céu de Franca será a grande atração na noite desta sexta-feira, 26. O Espaço de Difusão Científica da Secretaria de Educação realiza mais uma edição do Luau Astronômico de Primavera, um evento gratuito e aberto ao público, que acontece a partir das 19h no Observatório de Astronomia, localizado no Colégio Champagnat, localizado na avenida Champagnat, 1.808, no Centro.

A principal atração da noite será a observação celeste através dos telescópios. O público terá a oportunidade de ver em detalhes a Lua, que estará em sua fase crescente, e o planeta Saturno, com seus famosos anéis visíveis.

Além da observação dos astros, o jardim do observatório será transformado em um espaço de ciência interativa ao ar livre. Os visitantes poderão participar de diversos experimentos, como o poço infinito, espelhos côncavos e convexos, e até mesmo um "Show de Química".

O evento é gratuito. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-8489.

