Franca Tem Voz ganha apoio do grupo Mulheres do Brasil

A campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca) foi apresentada nesta quarta-feira, 24, ao comitê de políticas públicas do Grupo Mulheres do Brasil, em Franca. A iniciativa busca conscientizar os eleitores sobre a importância de eleger representantes da cidade, tanto para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) quanto para a Câmara Federal, em Brasília.

O encontro reuniu o presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge, e o diretor do GCN, jornalista Corrêa Neves Jr., representantes de duas das entidades que lideram a mobilização. Também fazem parte da iniciativa a Unimed Franca, a Cocapec e a Rádio Difusora.

Fernando destacou que Franca está sem representantes em Brasília há mais de dez anos e que a presença na Alesp é limitada, o que enfraquece a força política da região. Ele lembrou ainda que, embora a cidade tenha 252 mil eleitores, a estimativa é de que apenas 118 mil votos sejam destinados a candidatos locais em 2026. O restante deve ir para políticos de fora, além dos votos brancos, nulos ou da abstenção.