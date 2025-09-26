Arena vibra com Jorge & Mateus na abertura do Franca Rodeo Music

A primeira noite do Franca Rodeo Music 2025 foi de pura emoção, adrenalina e muita música. Depois das montarias em touros, o público aguardava com expectativa a principal atração dessa quinta-feira, 25: a dupla Jorge & Mateus, que subiu ao palco por volta da meia-noite.

Arena

Os portões da festa, na rodovia Nestor Ferreira (km 4), que liga Franca a Restinga, foram abertos às 20h. O rodeio em touros começou às 21h30 e seguiu até pouco antes das 23h.

A disputa em touros foi acirrada e teve como destaque o francano Pedro Henrique Castilho, que garantiu o título da rodada ao conquistar a maior nota da noite: 87,75 pontos, montado no touro “Não Me Toque”.