Arena vibra com Jorge & Mateus na abertura do Franca Rodeo Music

A primeira noite do Franca Rodeo Music 2025 foi de pura emoção, adrenalina e muita música. Depois das montarias em touros, o público aguardava com expectativa a principal atração dessa quinta-feira, 25: a dupla Jorge & Mateus, que subiu ao palco por volta da meia-noite.
Arena
Os portões da festa, na rodovia Nestor Ferreira (km 4), que liga Franca a Restinga, foram abertos às 20h. O rodeio em touros começou às 21h30 e seguiu até pouco antes das 23h.
A disputa em touros foi acirrada e teve como destaque o francano Pedro Henrique Castilho, que garantiu o título da rodada ao conquistar a maior nota da noite: 87,75 pontos, montado no touro “Não Me Toque”.
A festa contou com a presença do prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB), que destacou a importância do evento e de suas raízes. "Se depender de nós, essa cultura nunca vai morrer. O rodeio movimenta a economia e é bom para toda a população."
Jorge & Mateus
O show teve início logo após a apresentação da rainha do rodeio, a francana Rúbia. A arena foi ao delírio quando soaram os primeiros acordes de “Tem Nada a Ver”. Milhares de fãs acompanharam em coro, principalmente nos sucessos “Seu Astral” e “Ai Já Era”.
Carismáticos, os cantores distribuíram toalhinhas ao público e interagiram com os fãs até às 2h, encerrando o show em clima de muita emoção.
Depois da apresentação, alguns sortudos ainda tiveram a chance de conhecer os ídolos no camarim.
Entre os sortudos estava a empresária Lorena Anderson, de 27 anos, que ganhou o sorteio promovido pelo portal GCN/Sampi e pela Rádio Difusora. Ansiosa pelo encontro, ela contou que cada minuto de espera valeu a pena para conhecer os artistas. “Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Eles são uns amores. Só o abraço de conforto deles já valeu tudo. Estou transbordando felicidade”, disse.
A empresária contou sua relação de longa data com a dupla sertaneja. “O primeiro show que fui deles tinha 13 anos e foi minha mãe quem me levou. As músicas sempre fizeram parte da minha vida, em momentos felizes e tristes. Quando vi o sorteio, participei apenas uma vez e acreditei muito. Quando recebi a mensagem, tremi de tanta emoção.”
Momento registrado na memória da família. "O mais especial é que vou viver isso com minha mãe: no primeiro show ela me levou, e agora, nesse último em Franca, sou eu quem trouxe ela para viver esse momento comigo."
A festa não terminou
A madrugada de sexta-feira continuou com o show de Pedro Libe, que embalou o público com clássicos da música sertaneja, como “Boate Azul”, e fez homenagens a Marília Mendonça e Cristiano Araújo. Para encerrar a festa, DJs assumiram o palco e garantiram a diversão até altas horas.
Programação de shows
- 26/09 (sexta) – Hugo & Guilherme e VH & Alexandre
- 27/09 (sábado) – Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque
Ingressos
O público poderá comprar os ingressos pelo site q2ingressos.com.br.
