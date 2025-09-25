Franca Basquete pega São José na semifinal; VEJA AS DATAS

O Sesi Franca Basquete conheceu nesta quinta-feira, 25, o seu adversário nas semifinais do Campeonato Paulista de 2025. Trata-se de São José dos Campos, que eliminou o Bauru por 2 a 1 na série melhor de três partidas.
As duas equipes fizeram a final do estadual de 2024. Na ocasião, a equipe francana sagrou-se campeã ao encerrar a série por 2 a 0.
O atual campeão eliminou o Rio Claro com facilidade, vencendo por 83 a 50 e 107 a 70 nas quartas de final. Já o São José enfrentou mais dificuldades contra o Bauru: perdeu o primeiro jogo fora de casa, mas reagiu e venceu os dois seguintes em seus domínios, por 88 a 65 e 68 a 57.
Na outra semifinal, Mogi Basquete e Pinheiros medem forças.
O Sesi Franca Basquete busca o seu 17° título do Campeonato Paulista de sua história. A equipe já é a maior campeã estadual.
Confira os dias e horários dos jogos
- Jogo 1 - domingo, 28, às 18h: Arena Farma Conde
- Jogo 2 - quarta-feira, 1º, às 19h: Ginásio Pedrocão
- Jogo 3 - quinta-feira, 2, às 19h: Ginásio Pedrocão (se necessário)
