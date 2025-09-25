Pedreiro é condenado a 26 anos por feminicídio na região

O pedreiro Cléber Balduíno de Oliveira foi condenado nesta quinta-feira, 25, a 26 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira Maria de Fátima Batista Silva, de 32 anos, em setembro de 2024, em Igarapava.

A decisão foi do júri popular realizado no Fórum da cidade, exatamente um ano após o crime. Cléber recebeu 24 anos de reclusão por homicídio qualificado por asfixia e feminicídio e mais 2 anos por ocultação de cadáver.

Os familiares de Maria de Fátima participaram online do julgamento, já que eles são dos estados do Pará e Maranhão. A filha de Maria de Fátima, dias após o crime, foi morar com a avó materna. Amigos participaram do julgamento.

O caso