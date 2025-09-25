Festa di San Gennaro retoma nesta quinta-feira na Apae Franca

A Festa di San Gennaro volta a agitar Franca nesta quinta-feira, 25. A programação segue na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, sempre a partir das 19h. Já no domingo, 28, o público poderá aproveitar o tradicional almoço especial, servido a partir do meio-dia.
Entre os atrativos do cardápio está a fogazza, preparada na hora, que já se tornou símbolo da festa. Além dela, o evento oferece as tradicionais massas — nhoque com molho caseiro, pizzas brotinho em diversos sabores (muçarela, frango com catupiry, calabresa e presunto com muçarela) — e novidades, como o torresmo gourmet com mandioca frita.
O local conta com um Espaço Criança, com brinquedos e atividades recreativas que garantem o entretenimento dos pequenos, além da presença do simpático mascote “Seu Gennaro”, que interage, anima e tira fotos com os visitantes.
A coordenadora de Marketing e Eventos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, Corina Gomes, destacou o papel essencial da festa. “Mais do que uma confraternização, a Festa di San Gennaro é fundamental para a sustentabilidade da instituição. Os recursos arrecadados ajudam a manter os serviços oferecidos a mais de 1.300 pessoas com deficiência e a suas famílias, em Franca e em outros 12 municípios da região.”
O tradicional evento em prol da Apae acontece no espaço de eventos da instituição, na avenida Nazira Aidar, 100, no Jardim Moema.
