Franca Rodeo Music começa nesta quinta-feira: SAIBA TUDO

O Franca Rodeo Music 2025 começa nesta quinta-feira, 25, na rodovia Nestor Ferreira, entre Franca e Restinga. Com estrutura inédita, o evento reúne provas de rodeio e grandes nomes da música sertaneja, colocando Franca no mapa das principais festas do gênero no Brasil.
A abertura será marcada por dois shows. A dupla Jorge & Mateus, que celebra 20 anos de carreira e se despede temporariamente dos palcos, é a atração principal da noite. O cantor Pedro Libe também sobe ao palco.
As montarias em touros da LNR (Liga Nacional de Rodeio) começam às 21h30. Os competidores disputam prêmios em dinheiro e uma vaga para o tradicional Barretão 2026. O show principal está previsto para as 23h30.
Estrutura e acessos
O espaço montado para a realização do evento ocupa 100 mil m². A estrutura inclui palco de 400 m² de LED, arquibancadas, camarotes temáticos, parque de diversões e praça de alimentação com opções que vão de hambúrguer gourmet à tradicional culinária sertaneja, como pão com pernil e torresmo. O espaço foi projetado inspirado em rodeios de referência, como Barretos, Jaguariúna, Americana e Ribeirão Preto.
“Franca está pulsando forte e entrando para o seleto grupo dos grandes eventos sertanejos do Brasil. As maiores marcas do segmento estão apostando, muitas empresas regionais abraçaram o evento e estamos impressionados com o engajamento dos empresários e da população”, disse o organizador do Franca Rodeo Music, Matheus Calil, em entrevista ao programa A Hora É Essa!, na Rádio Difusora, nesta quinta-feira.
O estacionamento interno será para mais de 4,5 mil veículos. Outra alternativa é o sistema de transfer, exclusivo para quem estacionar na Morada du Capiau, na avenida Rio Amazonas. As vans circulam entre 19h30 e 5h.
“Os acessos estão todos sinalizados, são entradas amplas e o estacionamento é para mais de 4.500 veículos”, detalhou.
Atrações culturais e line-up
A abertura também contará com desfile de mulas traiadas, queima do alho e berranteiros. Para os organizadores, esses elementos reforçam as raízes da cultura caipira e sertaneja.
“O Franca Rodeo Music é mais que uma festa, é um resgate cultural. Queremos reunir famílias, amigos e amantes da boa música em um ambiente seguro e inesquecível”, destacou Calil.
A programação musical segue até sábado: Hugo & Guilherme e VH & Alexandre se apresentam na sexta, 26, e no sábado, 27, será a vez de Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque.
Rodeio em destaque
O rodeio será o coração da festa. Mais de 250 competidores participam de provas que somam R$ 55 mil em prêmios. Todos os dias haverá montarias em touros pela LNR, valendo R$ 20 mil e uma vaga na final do Barretão 2026. Na sexta-feira, acontece o Ranch Sorting, com 100 competidores e R$ 20 mil em prêmios. No sábado, será a vez do Team Penning, com 150 competidores e R$ 35 mil em disputa.
“É uma honra ter Franca como etapa oficial da LNR. Quem vencer aqui estará entre os melhores do Brasil, competindo em Barretos”, afirmou o presidente da liga, Marcos Abud.
Rainha do rodeio
Além de toda a programação cultural e musical, a rainha do rodeio foi coroada. Trata-se da francana Rúbia Colleoni, de 28 anos. Segundo ela, a oportunidade de representar a cidade é motivo de muita alegria. “Representar minha cidade em uma festa que traz tanta tradição e alegria, me enche de orgulho e muita emoção”, disse.
Ingressos e setores disponíveis
Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 310 e estão à venda no site da Q2 Ingressos ou em pontos de venda credenciados.
Os setores são arena/arquibancada, com acesso a montarias, shows e praças de alimentação; Front Stage, com visão privilegiada do palco e balada interna; Camarote Imperador, com piso elevado, DJs, barman volante e espaço VIP de alimentação; e o Camarote Golden Ballantine’s Open Bar (+18), que será um setor premium, com open bar de whisky, vodka, gin, Campari e chopp Brahma, além de visão privilegiada.
