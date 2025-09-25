Franca Rodeo Music começa nesta quinta-feira: SAIBA TUDO

O Franca Rodeo Music 2025 começa nesta quinta-feira, 25, na rodovia Nestor Ferreira, entre Franca e Restinga. Com estrutura inédita, o evento reúne provas de rodeio e grandes nomes da música sertaneja, colocando Franca no mapa das principais festas do gênero no Brasil.

A abertura será marcada por dois shows. A dupla Jorge & Mateus, que celebra 20 anos de carreira e se despede temporariamente dos palcos, é a atração principal da noite. O cantor Pedro Libe também sobe ao palco.

As montarias em touros da LNR (Liga Nacional de Rodeio) começam às 21h30. Os competidores disputam prêmios em dinheiro e uma vaga para o tradicional Barretão 2026. O show principal está previsto para as 23h30.

Estrutura e acessos