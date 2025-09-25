Motociclista sofre traumatismo craniano em batida em Franca

Um motociclista foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca após sofrer traumatismo craniano em um acidente na tarde desta quinta-feira, 25, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.
A condutora de um Volkswagen Fox prata, de 37 anos, seguia pela avenida Segundo Guaraldo, quando sinalizou para realizar uma conversão. Atrás dela vinha o motociclista em uma Honda Fan 150 cinza, que colidiu contra a lateral do carro.
Com o impacto, o homem foi arremessado, bateu violentamente a parte de trás da cabeça em uma árvore e, em seguida, caiu no chão. Testemunhas que trabalham em um comércio próximo relataram que correram para socorrer a vítima e se impressionaram com a gravidade do ferimento, já que ela apresentava um grande corte e perdeu muito sangue, deixando marcas no canteiro central da via.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, devido à gravidade do caso, foi necessário apoio da USA (Unidade de Suporte Avançado).
A vítima foi levada às pressas para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada em estado grave.
