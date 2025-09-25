25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

JARDIM CAMBUÍ

Motociclista sofre traumatismo craniano em batida em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Viatura do Samu quando chegou ao local do acidente para o atendimento da vítima
Viatura do Samu quando chegou ao local do acidente para o atendimento da vítima

Um motociclista foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca após sofrer traumatismo craniano em um acidente na tarde desta quinta-feira, 25, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

A condutora de um Volkswagen Fox prata, de 37 anos, seguia pela avenida Segundo Guaraldo, quando sinalizou para realizar uma conversão. Atrás dela vinha o motociclista em uma Honda Fan 150 cinza, que colidiu contra a lateral do carro.

Com o impacto, o homem foi arremessado, bateu violentamente a parte de trás da cabeça em uma árvore e, em seguida, caiu no chão. Testemunhas que trabalham em um comércio próximo relataram que correram para socorrer a vítima e se impressionaram com a gravidade do ferimento, já que ela apresentava um grande corte e perdeu muito sangue, deixando marcas no canteiro central da via.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, devido à gravidade do caso, foi necessário apoio da USA (Unidade de Suporte Avançado).

A vítima foi levada às pressas para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada em estado grave.

