'Nada de ilícito', diz defesa de suspeito de agiotagem

A defesa de Eraldo Bastos Guimarães, investigado na Operação Castelo de Areia, se manifestou após a decisão da Justiça que converteu a prisão preventiva do réu em prisão domiciliar. Ele e outros alvos foram presos após o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrar a operação contra núcleos de acusados agiotagem que movimentavam milhões de reais em Franca, Ribeirão Preto e até em Minas Gerais

Segundo os advogados Sandra Mara Domingos e Thales Henrique Domingos Barrelin, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e da prisão temporária, em 3 de junho deste ano, nada de ilícito foi encontrado.

"Nada, absolutamente nada, de ilícito foi encontrado para provar a função contínua do acusado ou qualquer ilicitude, não demonstrou tarefas ou comprovou a participação junto aos sentenciados da Castelo de Areia fase 1", diz trecho da nota dos advogados.