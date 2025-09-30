Sesc celebra Semana da Criança com programação gratuita

O Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, preparou uma programação intensa e majoritariamente gratuita para celebrar a Semana da Criança, entre os dias 7 e 12 de outubro. A agenda convida crianças de todas as idades e suas famílias para dias de diversão com espetáculos, cinema ao ar livre, oficinas criativas, vivências e uma feira de troca de brinquedos.

A abertura acontece na terça-feira, 7, às 19h30, com a exibição do clássico da animação "Procurando Nemo" no Solário das Piscinas Externas, em uma sessão de cinema gratuita e ao ar livre.

O fim de semana, dias 11 e 12, concentra a maior parte das atividades. Entre os destaques, estão a Feira de Troca de Brinquedos, no sábado, onde as crianças podem levar um brinquedo em bom estado para trocar com outras, e o ateliê Hospital de Brinquedos, para consertar e reinventar objetos queridos. A programação conta ainda com oficinas de teatro, vivências literárias na biblioteca e um resgate de Brincadeiras de Rua tradicionais.