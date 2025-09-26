Santa Casa de Pedregulho aponta dívida de R$ 21,5 milhões

A Santa Casa de Pedregulho, hospital referência no atendimento da rede pública, anuncia uma dívida de R$ 21,5 milhões. De acordo com a nova diretoria, que assumiu a administração do hospital no dia 2 de janeiro deste ano, são compromissos que se acumularam ao longo de décadas - entre eles, ações trabalhistas, ações cíveis, débitos com a CPFL, Sabesp e Receita Federal.

Apesar da dívida herdada, o provedor da Santa Casa, João Moreno Júnior, disse na quarta-feira, 24, que os serviços seguem sendo prestados pela instituição, com o apoio junto ao poder público, à comunidade em geral, ao grupo de voluntários da Saúde, além dos municípios vizinhos de Jeriquara e Rifaina. “Graças a esse esforço coletivo, estamos conseguindo manter em dia o pagamento dos funcionários, bem como os demais benefícios”.

Em nota divulgada pela Santa Casa esclarecendo a situação, o balanço aponta as principais dívidas sendo: