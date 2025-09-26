Santa Casa de Pedregulho aponta dívida de R$ 21,5 milhões

A Santa Casa de Pedregulho, hospital referência no atendimento da rede pública, anuncia uma dívida de R$ 21,5 milhões. De acordo com a nova diretoria, que assumiu a administração do hospital no dia 2 de janeiro deste ano, são compromissos que se acumularam ao longo de décadas - entre eles, ações trabalhistas, ações cíveis, débitos com a CPFL, Sabesp e Receita Federal.
Apesar da dívida herdada, o provedor da Santa Casa, João Moreno Júnior, disse na quarta-feira, 24, que os serviços seguem sendo prestados pela instituição, com o apoio junto ao poder público, à comunidade em geral, ao grupo de voluntários da Saúde, além dos municípios vizinhos de Jeriquara e Rifaina. “Graças a esse esforço coletivo, estamos conseguindo manter em dia o pagamento dos funcionários, bem como os demais benefícios”.
Em nota divulgada pela Santa Casa esclarecendo a situação, o balanço aponta as principais dívidas sendo:
- ações cíveis, R$ 3,7 milhões;
- Sabesp, R$ 3,6 milhões;
- parcelamento Prefeitura, R$ 2,5 milhões;
- dívidas trabalhistas, R$ 2,4 milhões;
- dívidas trabalhistas não sentenciadas, R$ 2,4 milhões;
- INSS, R$ 1,9 milhão; e
- CPFL, R$ 1,6 milhão.
O serviço oferecido pelo hospital também vinha sendo alvo de reclamações da população. João Moreno reconhece que a situação financeira é grave, mas o hospital vai seguir oferecendo os serviços à população. “É uma herança que exige coragem, união e muita determinação. Mas, apesar da gravidade, acreditamos que, com transparência e o apoio da comunidade, seremos capazes de virar essa página”, disse.
