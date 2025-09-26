Savegnago faz feirão de empregos e não exige experiência

O Grupo Savegnago, em parceria com a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), realizará um grande Feirão de Empregos na cidade no próximo dia 3 de outubro, sexta-feira da próxima semana. A ação busca conectar candidatos a diversas vagas de trabalho disponíveis nas sete lojas da rede em Franca (seis Savegnago e uma Paulistão Atacadista).
O grande atrativo do feirão é a oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado, já que para a maioria das vagas não é necessário ter experiência anterior. Os selecionados passarão por um treinamento completo oferecido pela empresa.
As oportunidades são para diferentes setores, incluindo:
- Operador(a) de Supermercado (Mercearia, Frios, Padaria e Açougue)
- Empacotador
- Operador(a) de Caixa
- Açougueiro
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Depósito
- Operador(a) de Supermercado (E-commerce)
Como participar
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Feirão de Empregos na sede da Acif, no dia 3 de outubro, levando RG, CPF e a Carteira de Trabalho (CTPS). Não é obrigatório se inscrever antes, mas os candidatos podem agilizar o atendimento fazendo um cadastro antecipado no portal de carreiras do grupo, clicando aqui.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
Leandro 1 hora atrásO desespero está tomando conta dos donos de supermercados, ou faz uma nova reforma trabalhista e acaba com essa CLT de vez, ou daqui uns dias, os supermercados não abre mais
-
Dirceu 2 horas atrásOs supermercados estão desesperados atras de funcionários... savegnado, atacadão, etc.... os jovens não querem mais ser escravizados nesses lugares... o salário merreca e os horários fora de cabimento. Mercados são o último recurso de quem está desempregado.