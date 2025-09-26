26 de setembro de 2025
OPORTUNIDADE

Savegnago faz feirão de empregos e não exige experiência

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Acif
Loja 11 do Savegnago, na avenida Alonso y Alonso, em Franca
Loja 11 do Savegnago, na avenida Alonso y Alonso, em Franca

O Grupo Savegnago, em parceria com a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), realizará um grande Feirão de Empregos na cidade no próximo dia 3 de outubro, sexta-feira da próxima semana. A ação busca conectar candidatos a diversas vagas de trabalho disponíveis nas sete lojas da rede em Franca (seis Savegnago e uma Paulistão Atacadista).

O grande atrativo do feirão é a oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado, já que para a maioria das vagas não é necessário ter experiência anterior. Os selecionados passarão por um treinamento completo oferecido pela empresa.

As oportunidades são para diferentes setores, incluindo:

  • Operador(a) de Supermercado (Mercearia, Frios, Padaria e Açougue)
  • Empacotador
  • Operador(a) de Caixa
  • Açougueiro
  • Auxiliar de Limpeza
  • Auxiliar de Depósito
  • Operador(a) de Supermercado (E-commerce)

Como participar

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Feirão de Empregos na sede da Acif, no dia 3 de outubro, levando RG, CPF e a Carteira de Trabalho (CTPS). Não é obrigatório se inscrever antes, mas os candidatos podem agilizar o atendimento fazendo um cadastro antecipado no portal de carreiras do grupo, clicando aqui. 

Comentários

2 Comentários

  • Leandro 1 hora atrás
    O desespero está tomando conta dos donos de supermercados, ou faz uma nova reforma trabalhista e acaba com essa CLT de vez, ou daqui uns dias, os supermercados não abre mais
  • Dirceu 2 horas atrás
    Os supermercados estão desesperados atras de funcionários... savegnado, atacadão, etc.... os jovens não querem mais ser escravizados nesses lugares... o salário merreca e os horários fora de cabimento. Mercados são o último recurso de quem está desempregado.