Savegnago faz feirão de empregos e não exige experiência

O Grupo Savegnago, em parceria com a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), realizará um grande Feirão de Empregos na cidade no próximo dia 3 de outubro, sexta-feira da próxima semana. A ação busca conectar candidatos a diversas vagas de trabalho disponíveis nas sete lojas da rede em Franca (seis Savegnago e uma Paulistão Atacadista).

O grande atrativo do feirão é a oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado, já que para a maioria das vagas não é necessário ter experiência anterior. Os selecionados passarão por um treinamento completo oferecido pela empresa.

As oportunidades são para diferentes setores, incluindo:

Operador(a) de Supermercado (Mercearia, Frios, Padaria e Açougue)

Empacotador

Operador(a) de Caixa

Açougueiro

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Depósito

Operador(a) de Supermercado (E-commerce)

Como participar