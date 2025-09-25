25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
PARQUE CASTELO

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Momento em que jovem está sendo encaminhado à UPA pela equipe do Samu
Um motociclista de 19 anos ficou ferido após ter sua frente cortada por um carro na avenida Miguel Sábio de Melo, no Parque Castelo, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 25.

Segundo a Polícia Militar, o carro era conduzido por um aposentado de 89 anos, que relatou ter saído da missa e seguia para a academia do Clube Castelinho, onde costuma frequentar. Ele afirmou que parou na sinalização, observou os veículos e acreditou que teria tempo suficiente para atravessar. No entanto, o motociclista teria surgido repentinamente de trás de outros carros, impossibilitando a manobra para evitar o acidente.

O jovem, que conduzia uma Honda Fan 160 azul pela via preferencial, não conseguiu frear a tempo e colidiu com força contra a lateral direita do veículo. O impacto foi intenso: a porta do passageiro ficou bastante amassada, o vidro quebrou completamente e o para-brisa trincou.

O motociclista sofreu cortes no rosto e chorava de dor quando a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

O aposentado permaneceu no local, visivelmente abalado, afirmando nunca ter se envolvido em acidentes antes e garantindo que, se tivesse visto a aproximação da moto, jamais teria avançado. Ele se comprometeu a arcar com os estragos causados.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento.

