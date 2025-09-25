Após ter carro arrombado, vítima faz apelo para reaver documentos

Um motorista teve o vidro de seu carro quebrado e a carteira furtada em Franca. O crime aconteceu na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio. Agora, a vítima, faz um apelo à população na esperança de reaver seus documentos pessoais.

Através de câmeras de segurança, é possível ver a ação dos bandidos. Dois homens, um a pé e outro de bicicleta, estão andando pela rua e olhando através dos vidros dos carros estacionados na rua, até que avistam a carteira no carro da vítima, quebrando o vidro e furtando o objeto.

Além do prejuízo financeiro com o vidro do veículo, a principal preocupação do homem é com a burocracia para refazer todos os documentos que estavam na carteira, junto com os cartões.