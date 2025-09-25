Após ter carro arrombado, vítima faz apelo para reaver documentos

Um motorista teve o vidro de seu carro quebrado e a carteira furtada em Franca. O crime aconteceu na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio. Agora, a vítima, faz um apelo à população na esperança de reaver seus documentos pessoais.
Através de câmeras de segurança, é possível ver a ação dos bandidos. Dois homens, um a pé e outro de bicicleta, estão andando pela rua e olhando através dos vidros dos carros estacionados na rua, até que avistam a carteira no carro da vítima, quebrando o vidro e furtando o objeto.
Além do prejuízo financeiro com o vidro do veículo, a principal preocupação do homem é com a burocracia para refazer todos os documentos que estavam na carteira, junto com os cartões.
A esperança é que os ladrões, após pegarem algum valor em dinheiro, tenham descartado a carteira com os documentos.
Quem encontrar a carteira ou os documentos pode entrar em contato pelo telefone (16) 99613-2879 (Gabriel).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Abreu 13 horas atrásEsse ladrão poderia ter ao menos um pouco de consciência e honestidade e devolver, pelo menos, os documentos da vítima, não é?...talvez até ganhar uma recompensa por essa boa ação, né?.. Vai veno...vai veno...