25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VILA CHICO JÚLIO

Após ter carro arrombado, vítima faz apelo para reaver documentos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Vidro do carro após ladrão furtar carteira da vítima
Vidro do carro após ladrão furtar carteira da vítima

Um motorista teve o vidro de seu carro quebrado e a carteira furtada em Franca. O crime aconteceu na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio. Agora, a vítima, faz um apelo à população na esperança de reaver seus documentos pessoais.

Através de câmeras de segurança, é possível ver a ação dos bandidos. Dois homens, um a pé e outro de bicicleta, estão andando pela rua e olhando através dos vidros dos carros estacionados na rua, até que avistam a carteira no carro da vítima, quebrando o vidro e furtando o objeto.

Além do prejuízo financeiro com o vidro do veículo, a principal preocupação do homem é com a burocracia para refazer todos os documentos que estavam na carteira, junto com os cartões.

A esperança é que os ladrões, após pegarem algum valor em dinheiro, tenham descartado a carteira com os documentos.

Quem encontrar a carteira ou os documentos pode entrar em contato pelo telefone (16) 99613-2879 (Gabriel).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Abreu 13 horas atrás
    Esse ladrão poderia ter ao menos um pouco de consciência e honestidade e devolver, pelo menos, os documentos da vítima, não é?...talvez até ganhar uma recompensa por essa boa ação, né?.. Vai veno...vai veno...