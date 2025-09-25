25 de setembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:

Nome: Amélia de Souza 
Idade: 71 anos 
Local do velório: Velório Municipal do Jardim Aeroporto, sala 1
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Alcino Rodrigues Borges 
Idade: 87 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

