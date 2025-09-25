Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:
Nome: Amélia de Souza
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório Municipal do Jardim Aeroporto, sala 1
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Alcino Rodrigues Borges
Idade: 87 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
