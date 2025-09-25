Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:

Nome: Amélia de Souza

Idade: 71 anos

Local do velório: Velório Municipal do Jardim Aeroporto, sala 1

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Alcino Rodrigues Borges

Idade: 87 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h