'Asfalto Novo' recapeia ruas no Jardim Ângela Rosa

O programa Asfalto Novo da Prefeitura de Franca recuperou ruas do Jardim Ângela Rosa, na zona Sul da cidade, na semana passada. As equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram os serviços de drenagem e recapeamento asfáltico nas ruas Maria de Lourdes Ramos do Val, Augusto Vitor Engholm e Vitório Gasparini.

A ação faz parte de um amplo cronograma de melhoria viária que já contemplou diversas outras ruas do próprio bairro, como Tereza Tortorello Palermo, Fádua Elias e Pedro Pucci. O programa também concluiu o recapeamento em vias de outros bairros, incluindo Jardins Santana e Veneza, Parque do Horto, Jardim Paraty e parte da Vila Santa Terezinha.

O Asfalto Novo é um dos maiores programas de recuperação de vias da história recente de Franca. Ao todo, a iniciativa prevê o recapeamento de mais de 420 mil metros quadrados de ruas e avenidas em toda a cidade, com um investimento total de R$ 26 milhões, em parceria com o Estado e a Sabesp.