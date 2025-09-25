Empresário evita furto ao surpreender criminoso em firma vizinha

Um empresário evitou que um furto fosse concluído em uma empresa vizinha, no cruzamento entre as avenidas Wilson Sábio de Melo e Joaquim Spereta, no bairro São Joaquim, em Franca, na manhã dessa quarta-feira, 24.

O homem chegava para trabalhar quando avistou um indivíduo pulando o portão da empresa ao lado. O suspeito já havia separado alguns objetos, como motores, e os jogado para fora do imóvel, preparando-se para fugir com os itens.

O empresário interveio, abordou o criminoso e questionou o que ele fazia no local. Em resposta, o suspeito alegou que havia entrado, porque um cobertor teria caído dentro da empresa. Desconfiado, o vizinho recolocou os objetos de volta para dentro do pátio e acompanhou o homem até que ele deixasse o local.