Empresário evita furto ao surpreender criminoso em firma vizinha

Um empresário evitou que um furto fosse concluído em uma empresa vizinha, no cruzamento entre as avenidas Wilson Sábio de Melo e Joaquim Spereta, no bairro São Joaquim, em Franca, na manhã dessa quarta-feira, 24.
O homem chegava para trabalhar quando avistou um indivíduo pulando o portão da empresa ao lado. O suspeito já havia separado alguns objetos, como motores, e os jogado para fora do imóvel, preparando-se para fugir com os itens.
O empresário interveio, abordou o criminoso e questionou o que ele fazia no local. Em resposta, o suspeito alegou que havia entrado, porque um cobertor teria caído dentro da empresa. Desconfiado, o vizinho recolocou os objetos de volta para dentro do pátio e acompanhou o homem até que ele deixasse o local.
De acordo com a polícia, o suspeito é conhecido na região pela prática de furtos. Apesar do registro da ocorrência, ele não foi detido e continua solto.
