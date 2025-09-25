25 de setembro de 2025
MEIO AMBIENTE

Última chance: Semana da Árvore termina nesta sexta-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Alunos da rede municipal durante programação da Semana da Árvore no Jardim Zoobotânico, em Franca
Alunos da rede municipal durante programação da Semana da Árvore no Jardim Zoobotânico, em Franca

A Semana da Árvore, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, entra em sua reta final com atividades de conscientização e educação ambiental que seguem até esta sexta-feira, 26. A programação, que começou no último sábado com plantios, concentra suas últimas ações no Jardim Zoobotânico, em Franca.

Durante toda a semana, mais de uma centena de estudantes de escolas municipais e particulares participaram de oficinas criativas, como produção de biojoias, colagem, fotografia e desenho da natureza. As atividades continuam até o encerramento, com visitas guiadas e bate-papos focados na importância da preservação.

Para o público em geral, a exposição de quadros com a temática de árvores, aberta no último domingo, continua montada no Centro de Educação Ambiental do Zoobotânico e pode ser visitada até sexta-feira, das 8h às 16h30.

Como pegar mudas de graça o ano todo

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que, mesmo após o fim da Semana da Árvore, a população pode contribuir para uma cidade mais verde. O Jardim Zoobotânico mantém um programa permanente de distribuição gratuita de mudas de árvores.

Os interessados podem comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, onde recebem orientação de técnicos sobre as espécies mais adequadas para calçadas, quintais e outros espaços. O Zoobotânico fica na avenida São Francisco de Assis, 1.000, no City Petrópolis.

