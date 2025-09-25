Última chance: Semana da Árvore termina nesta sexta-feira

A Semana da Árvore, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, entra em sua reta final com atividades de conscientização e educação ambiental que seguem até esta sexta-feira, 26. A programação, que começou no último sábado com plantios, concentra suas últimas ações no Jardim Zoobotânico, em Franca.

Durante toda a semana, mais de uma centena de estudantes de escolas municipais e particulares participaram de oficinas criativas, como produção de biojoias, colagem, fotografia e desenho da natureza. As atividades continuam até o encerramento, com visitas guiadas e bate-papos focados na importância da preservação.

Para o público em geral, a exposição de quadros com a temática de árvores, aberta no último domingo, continua montada no Centro de Educação Ambiental do Zoobotânico e pode ser visitada até sexta-feira, das 8h às 16h30.

