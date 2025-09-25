Inscrições para aprendiz com bolsa de até R$ 2 mil acabam 6ª

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos faz um alerta aos jovens de Franca: termina nesta sexta-feira, 26, o prazo de inscrições para o Programa Primeira Chance, que oferece 91 vagas de jovem aprendiz na Prefeitura. As adesões podem ser feitas pela internet até as 23h59.
A oportunidade é voltada para jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, como pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda ou egressos do sistema socioeducativo. O programa oferece uma bolsa-auxílio de R$ 7,59 por hora (entre R$ 759 e R$ 1.138,50 mensais), além de um pacote de benefícios de R$ 1.036 em vales-transporte e alimentação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, basta clicar aqui.
Para os candidatos que encontrarem dificuldades ou precisarem de orientação para preencher o cadastro online, os Cras (Centros de Referência em Assistência Social) dos bairros estão oferecendo suporte gratuito. O atendimento nos Cras acontece até sexta-feira, das 8h às 17h.
A seleção dos candidatos não será por prova, mas sim por uma classificação baseada em critérios socioeconômicos, como renda familiar, idade e escolaridade, conforme previsto no edital. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 1º de novembro.
