Inscrições para aprendiz com bolsa de até R$ 2 mil acabam 6ª

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos faz um alerta aos jovens de Franca: termina nesta sexta-feira, 26, o prazo de inscrições para o Programa Primeira Chance, que oferece 91 vagas de jovem aprendiz na Prefeitura. As adesões podem ser feitas pela internet até as 23h59.

A oportunidade é voltada para jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, como pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda ou egressos do sistema socioeducativo. O programa oferece uma bolsa-auxílio de R$ 7,59 por hora (entre R$ 759 e R$ 1.138,50 mensais), além de um pacote de benefícios de R$ 1.036 em vales-transporte e alimentação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, basta clicar aqui.