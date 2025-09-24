Churrasqueiro morto em acidente é sepultado em Franca

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 24, o motociclista Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos, que morreu após bater na traseira de um caminhão na rodovia Ronan Rocha, em Franca, nessa terça-feira, 23.

O velório aconteceu no São Vicente de Paula, e o sepultamento foi realizado às 16h no Cemitério Santo Agostinho. Ele deixa sua mulher e dois filhos.

Antônio Marcos trabalhava como churrasqueiro e era frequentador da Igreja Assembleia de Deus. No momento do acidente, ele voltava para casa depois de trabalhar como pedreiro.