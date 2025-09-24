25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESPEDIDA

Churrasqueiro morto em acidente é sepultado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima do acidente: Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos
Vítima do acidente: Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 24, o motociclista Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos, que morreu após bater na traseira de um caminhão na rodovia Ronan Rocha, em Franca, nessa terça-feira, 23.

O velório aconteceu no São Vicente de Paula, e o sepultamento foi realizado às 16h no Cemitério Santo Agostinho. Ele deixa sua mulher e dois filhos.

Antônio Marcos trabalhava como churrasqueiro e era frequentador da Igreja Assembleia de Deus. No momento do acidente, ele voltava para casa depois de trabalhar como pedreiro.

O acidente aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira. Antônio seguia no sentido Jardim Flórida à Unifran (Universidade de Franca) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão parado na faixa de rolamento.

O sol, que estava mais baixo na hora do acidente, pode ter sido um dos fatores de ele ir para a faixa onde o caminhão estava parado de forma irregular.

Com o impacto, foi arremessado para o meio da pista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiu reanimá-lo após uma parada cardiorrespiratória e o encaminhou intubado à Santa Casa de Franca, mas ele não resistiu.

Segundo o motorista do caminhão, Paulo César Batista, ele havia parado o veículo para desembarcar trabalhadores e chegou a sinalizar a via com cones.

O trecho da rodovia ficou lento após o acidente, e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários