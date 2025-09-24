Churrasqueiro morto em acidente é sepultado em Franca

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 24, o motociclista Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos, que morreu após bater na traseira de um caminhão na rodovia Ronan Rocha, em Franca, nessa terça-feira, 23.
O velório aconteceu no São Vicente de Paula, e o sepultamento foi realizado às 16h no Cemitério Santo Agostinho. Ele deixa sua mulher e dois filhos.
Antônio Marcos trabalhava como churrasqueiro e era frequentador da Igreja Assembleia de Deus. No momento do acidente, ele voltava para casa depois de trabalhar como pedreiro.
O acidente aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira. Antônio seguia no sentido Jardim Flórida à Unifran (Universidade de Franca) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão parado na faixa de rolamento.
O sol, que estava mais baixo na hora do acidente, pode ter sido um dos fatores de ele ir para a faixa onde o caminhão estava parado de forma irregular.
Com o impacto, foi arremessado para o meio da pista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiu reanimá-lo após uma parada cardiorrespiratória e o encaminhou intubado à Santa Casa de Franca, mas ele não resistiu.
Segundo o motorista do caminhão, Paulo César Batista, ele havia parado o veículo para desembarcar trabalhadores e chegou a sinalizar a via com cones.
O trecho da rodovia ficou lento após o acidente, e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.
